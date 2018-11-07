Республиканцы сохранили контроль над Сенатом США, но потеряют Палату представителей

Демократы близки к тому, чтобы завоевать большинство в Палате представителей Конгресса США и получить 238 мест, в то время как республиканцы могут получить 197 мест. С таким прогнозом выступил во вторник вечером телеканал CNN, отметив, что численный перевес демократам может обеспечить Калифорния, от которой в Палату представителей избирается 53 конгрессмена..

В случае, если эти прогнозы подтвердятся, демократы займут в Палате представителей пост спикера, а также возглавят все комитеты.

До выборов соотношение республиканцев и демократов в ней составляло 236 против 193, еще шесть мест оставались вакантными. Для того, чтобы получить контроль над Палатой представителей, партии необходимо набрать минимум 218 мандатов. Демократов отделяют от этой цели 23 мандата.

Демократическая партия «впервые получит контроль над Палатой представителей за восемь лет».

«Победа демократов представляет собой крупнейшую неудачу для законодательной повестки дня президента Трампа и его администрации, в том числе возможность импичмента. Хотя точный размер большинства демократов еще не ясен, им скоро придется решать, восстановить ли Нэнси Пелоси в качестве спикера Палаты представителей», — отметил телеканал Fox News.

В то же время, Республиканская партия сохранила контроль над Сенатом.

По данным CNN, сенатор от этой партии Тэд Круз одержал победу в штате Техас, что гарантировало республиканцам контроль над Сенатом. Телеканал уточняет, что после объявления результатов голосования в Теннесси, Индиане и Северной Дакоте, где победили кандидаты от республиканцев, Демократическая партия потеряла шансы вернуть контроль над верхней палатой Конгресса.

Точные данные о количестве мест, которые каждая партия займет в Сенате, пока не приводятся, так как в некоторых штатах продолжается подсчет голосов.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что прошедшие промежуточные выборы в Конгресс были успешными для Республиканской партии. Об этом американский лидер-республиканец написал в Twitter, нарушив 8-часовую тишину в своем аккаунте в социальной сети.

«Огромный успех сегодня. Спасибо всем вам!» — написал хозяин Белого дома.

Во вторник в США также переизбираются 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6.073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов.