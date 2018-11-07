2 мусульманки впервые избраны в Конгресс США

Две мусульманки впервые в истории избраны в Палату представителей Конгресса США по итогам промежуточных выборов.





В Конгресс от штата Мичиган прошла представительница Демократической партии, палестинка Рашида Тлейб, а от штата Миннесота — сомалийка Ильхан Омар, также демократка.

О победе Тлейб было известно еще до выборов. Она стала первой женщиной-мусульманкой в истории Конгресса США.

В то же время сомалийка Ильхан Омар стала первой мусульманкой в платке в Палате представителей.

Тлейб, комментируя свое избрание, заявила, что готова «с достоинством представлять ислам в Конгрессе США».