Генпрокурор США Джефф Сешнс подал в отставку

Генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что покидает свой пост по просьбе президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Господин президент, в соответствии с вашим пожеланием сообщаю о своей отставке. Благодарю вас за то, что предоставили мне эту возможность», — говорится в адресованном Трампу письме Сешнса.

«Мы благодарим генпрокурора Джеффа Сешнса за его миссию и желаем ему успехов! Постоянная замена на эту должность будет назначена позднее», — прокомментировал американский лидер отставку Сешнса в своем Twitter.

Позднее Дональд Трамп объявил о назначении главы аппарата Министерства юстиции Мэтью Уайтэкекера и.о. генпрокурора США.