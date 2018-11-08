США расширили санкции против России за Крым и нарушения прав человека

США в четверг ввели санкции против трех физических лиц и девяти компаний в России за аннексию Москвой Крыма и связанные с этим нарушения прав человека, сообщил американский Минфин.

Одна из попавших под санкции компаний — ООО Южный проект — связана с Банком Россия и российским бизнесменом Юрием Ковальчуком, сообщил Минфин США.

Санкции призваны наказать Москву за аннексию в 2014 году украинского Крыма и поддержку пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

Критики президента США Дональда Трампа обвиняют его в мягкости по отношению к России, и конгрессмены обсуждают введение против Москвы новых санкций, в том числе, за вмешательство в президентские выборы 2016 года. Россия отвергает причастность к этому.

Среди включенных в «черный список» американского Минфина в четверг — Андрей Сушко, сотрудник российской ФСБ. Минфин США считает, что он ответственен за похищение крымско-татарского активиста в 2017 году, который затем был подвергнут пыткам.

Санкции также введены против компаний, которые, по мнению Минфина США, выиграли от аннексии Крыма. Среди них — ялтинский отель Mriya Resort and Spa, инвестиции в который были поддержаны крупнейшим госбанком РФ — Сбербанком, сообщил Минфин.

Кроме того, санкции за ведение деятельности на территории Крыма были введены в отношении санаториев «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», АО «Крымтеплоэлектроцентраль», ООО «Гарант-СВ», ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов», ООО «Южный Проект».

В «черный список» также попало министерство государственной безопасности так называемой Луганской народной республики.