13 человек погибли в результате стрельбы в южной Калифорнии

Не менее 13 человек погибли в результате инцидента со стрельбой, который произошел в среду вечером в городе Саузанд-Оакс в пригороде Лос-Анджелеса.

Около 10-12 человек получили ранения разной степени тяжести, сообщил в четверг шериф местной полиции Джефф Дин на пресс-конференции.

«11 пострадавших и подозреваемый — это 12. И [убитый] сержант Хилес. Итого 13», — ответил он на вопрос о количестве погибших.

Неизвестный вооруженный мужчина вошел в помещение популярного бара Borderline Bar and Grill и произвел около 30 выстрелов по находившимся там людям, после чего скрылся. В баре находились несколько сот человек.