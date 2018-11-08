27 человек погибли во время бунта в тюрьме в Таджикистане

По меньшей мере 25 заключенных и двое охранников были убиты во время бунта, который произошел в одной из тюрем Таджикистана. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в структурах безопасности.

По данным агентства, беспорядки вспыхнули вечером в среду в тюрьме строгого режима города Худжанд на севере страны после того, как один из заключенных атаковал надзирателя. Ранее сообщалось о 22 жертвах и шести пострадавших.

Местные власти подтверждают факт бунта, однако более подробную информацию не предоставляют. В УМВД Согдийской области ТАСС сообщили, что правоохранительные органы на данный момент работают в обычном режиме.

Ранее СМИ сообщали, что областные правоохранители переведены на усиленный режим несения службы. Госпогранслужба соседней Киргизии повысила меры безопасности на расположенных на границе с Таджикистаном пунктах пропуска в связи с событиями в Худжанде.