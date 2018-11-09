В Швеции завели дело на политика, оскорбившего мусульман

Прокуратура шведской провинции Блекинге возбудила дело в отношении заместителя главы муниципалитета города Карлскроне Кристофера Ларрсона, пишет газета Blekinge Lans.

Ларрсону, члену правой партии «Шведские демократы», предъявлено обвинение в разжигании межрелигиозной розни.

Ранее политик выразил недоумение в связи с решением муниципалитета города Карскроне разрешить озвучивание азана (призыв к молитве у мусульман) в местной мечети через громкоговорители.

Замглавы муниципалитета сравнил азан с возгласами террористов.

В ответ на это депутат от Социал-демократической партии Швеции Магнус Манхаммар подал на Ларрсона жалобу в прокуратуру.

Ларрсон, со своей стороны, отверг все обвинения, назвав их «политически мотивированными».