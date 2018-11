Журналиста CNN лишили допуска в Белый дом из-за перепалки с Трампом

Корреспондент телекомпании CNN Джим Акоста временно лишен постоянного пропуска в Белый дом, который требуется для посещения открытых для прессы мероприятий, из-за перепалки с президентом США Дональдом Трампом во время пресс-конференции в среду. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, информацию также подтвердил и сам журналист.

«Президент Трамп верит в свободу прессы и ожидает и даже приветствует острые вопросы про себя и свою администрацию. Тем не менее мы никогда не допустим, чтобы корреспондент распускал руки по отношению к молодой женщине, которая выполняет свою работу в качестве стажера в Белом доме», — отмечается в документе. Как подчеркнула Сандерс, «тот факт, что CNN гордится тем, как повел себя ее сотрудник, не просто омерзителен, но и является примером вопиющего неуважения по отношению ко всем, в том числе к молодым девушкам, работающим в администрации».

«В результате сегодняшнего инцидента Белый дом временно приостанавливает действие постоянного пропуска репортера, замешанного в этом инциденте, до дальнейших распоряжений», — отметила пресс-секретарь. Эту информацию подтвердил и сам журналист, разместив сообщение соответствующего содержания в Twitter. «Секретная служба только что попросила меня передать им мой пропуск для входа в Белый дом», — написал Акоста.

Инцидент произошел в первой половине дня в среду в Белом доме, когда американский лидер давал пресс-конференцию по поводу прошедших промежуточных выборов. После того, как Акоста задал свой вопрос, Трамп попросил журналиста сесть на место, после чего модератор пресс-конференции попыталась отобрать микрофон, но репортер CNN отказался, оказав сопротивление, а затем продолжил спрашивать вопросы о вмешательстве России в выборы в 2016 году.

Компания CNN назвала объяснение причин «ложью», а обвинения в адрес Акосты — «оскорбительными», и заявила, что подобный шаг со стороны администрации Трампа — это «угроза американской демократии».

Slowed down the @Acosta encounter to show the FOUR times the White House staffer touched HIM... not the other way around. Unclear if she's been suspended. pic.twitter.com/gBhlR2r5P1