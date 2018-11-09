Один человек скончался после нападения в австралийском Мельбурне

Один человек скончался после нападения злоумышленника с ножом в городе Мельбурн в Австралии. Об этом сообщил в пятницу телеканал ABC.

По данным полиции, в ходе инцидента пострадали три человека, оказавшиеся поблизости. «В больницу были доставлены три человека, к сожалению, один из них скончался, двое других получают медицинскую помощь и находятся в стабильном состоянии, — сказал Клэйтон. — На данном этапе следствия мы полностью исключаем какую-либо связь произошедшего с терроризмом».

Полиция прибыла в деловой квартал города после сообщения о том, что автомобиль врезался в здание торгового центра и загорелся. «Вооруженный ножом мужчина попытался напасть на офицеров, подошедших к горящей машине и был подстрелен одним из них. Сейчас нападавший арестован и находится в госпитале, в тяжелом состоянии», — отметил Клэйтон.

Расследование инцидента продолжается.