Офицера армии Австрии подозревают в передаче данных России

Официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр заявил в пятницу, что служба военной контрразведки страны раскрыла с международной помощью имевший место случай шпионажа с участием офицера австрийской армии в отставке, который, как утверждается, с 1990-х годов передавал России документы.

«Служба военной контрразведки при помощи международного сотрудничества раскрыла случай шпионажа. Отставной офицер армии Австрии с 1990-х годов шпионил за бундесхеером (армия Австрии — прим. ТАСС) и передавал документы России. В отношении него заведено дело», — говорится заявлении Бауэра, опубликованном в Twitter.

Газета Kronen Zeitung сообщила ранее о расследовании в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который с конца 1990-х годов передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. По данным издания, за свои услуги полковник из Зальцбурга получил около 300 тысzx евро. По сообщениям газеты, прокуратура Австрии возбудила уголовное дело в отношении полковника в отставке по статье о работе на иностранную военную разведку. Подозреваемому по ней может грозить два года тюрьмы.

Канцлер Австрии Себастьян Курц и министр обороны Марио Кунасек готовятся сделать в ближайшее время экстренное заявление. Кроме того, министр обороны уже заявил, что собирается вызвать к себе в ведомство российского военного атташе в Австрии. Посольство России в Австрии эти сообщения не комментирует.