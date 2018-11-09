Площадь лесного пожара в Калифорнии превысила 3 тысячи га и продолжает быстро расширяться

Площадь лесного пожара, вспыхнувшего в середине недели в калифорнийском округе Вентура, продолжает быстро расширяться и уже превысила 3 тыс. гектаров. Об этом сообщили в пятницу в Управлении пожарной охраны штата Калифорния.

В настоящее время борьбу с огненной стихией ведут более 3300 пожарных, но пока, как отмечается, им не удается сдержать распространение огня.

Власти округа объявили о эвакуации уже 30 тыс. человек и призвали местных жителей самым серьезным образом воспринимать все связанные с пожаром предупреждения.





«Крайне важно, чтобы жители обращали самое пристальное внимание на все распоряжения по эвакуации, поскольку речь идет об очень опасном, раздуваемом сильным ветром пожаре», — заявили в Управлении пожарной охраны.





В условиях очень быстрого распространения огня власти пока не берутся оценивать возможный ущерб от возгорания, равно как и воздерживаются от подтверждения поступающих сообщений о возможных пострадавших, отмечает в пятницу на своем электронном сайте газета Los Angeles Times.





«Для нас это новая реальность. Когда мы сталкиваемся с подобными условиями — наличием невероятного ветра — мы оказываемся в совершенно иной ситуации сложности, поэтому обстановка для нас сейчас гораздо более сложная», — прокомментировал журналистам условия действий пожарных расчетов представитель Управления пожарной охраны Лос-Анджелеса капитан Эрик Скотт.