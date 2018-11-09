Трамп подписал указ об отказе в убежище нелегальным мигрантам

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что подписал указ, согласно которому Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности США будут отказывать в рассмотрении прошений на предоставление убежища лицам, которые пересекают американскую границу нелегально, и будут направлять таких людей к установленным пунктам пропуска.

«Я только что подписал указ по иммиграции... Мы хотим, чтобы люди прибывали в нашу страну, но они должны приезжать в страну на законных основаниях... Нам нужна стена [на границе с Мексикой]», — отметил глава государства, отвечая на вопросы журналистов на лужайке у Белого дома. Трансляцию беседы вели американские информационные телекомпании.

Речь идет об исполнительном указе, про который Трамп уже говорил на прошлой неделе: этот документ на определенный срок будет подразумевать отказ в предоставлении убежища тем, кто незаконно пересекает границу. Это делается для того, чтобы мигранты запрашивали убежище исключительно в установленных пунктах въезда. Тем не менее точных сроков подписания президентом такой не называлось.

Ранее власти заявили, что соответствующее решение принято в том числе потому, что американские профильные ведомства постоянно сталкиваются с огромным количеством необоснованных прошений о предоставлении убежища.

Трамп на минувшей неделе распорядился увеличить военное присутствие США на границе с Мексикой до 15 тысяч солдат, чтобы остановить «караваны мигрантов». По данным Международной организации по миграции, на территории Мексики в настоящее время находятся три крупных группы выходцев из стран Центральной Америки. Трамп заявил, что военные США готовы встретить преступников и «плохих парней», которые идут в страну в составе групп мигрантов.