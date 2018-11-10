39 погибли в результате теракта в столице Сомали

Число погибших в результате трех взрывов в столице Сомали Могадишо выросло до 39, еще 40 человек ранены. Такие данные приводит в субботу агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось о 30 погибших.

«Мы подтвердили смерть 39 человек, еще 40 ранены в результате вчерашних взрывов, — сообщил агентству представитель полиции Мухаммед Хуссейн. — Число погибших может увеличиться, потому что некоторые люди все еще числятся пропавшими без вести».

По данным Рейтер, во второй половине дня в пятницу террористы направили начиненные взрывчаткой автомобили на здание гостиницы в центре Могадишо, расположенное неподалеку от местного департамента расследования уголовных дел. Ответственность за атаку взяли на себя боевики «Аш-Шабаб».