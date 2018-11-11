В центре Парижа прошла церемония в честь 100-летия со дня окончания Первой мировой войны

Международная церемония в честь столетней годовщины со дня завершения Первой мировой войны прошла в воскресенье во французской столице. Она состоялась на площади Шарля де Голля, у подножия Триумфальной арки. Торжества стартовали в 11 часов по парижскому времени (13:00 мск), то есть в минуты, когда в 1918 году во Франции и других странах прозвучал сигнал о перемирии.

По приглашению главы французского государства Эмманюэля Макрона в церемонии приняли участие президент Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, а также лидеры других стран-участниц Первой мировой, руководители международных организаций. В Париж, однако, не прибыла британский премьер Тереза Мэй. Представители протокольной службы объяснили это тем, что Великобритания проводит в этот день собственную церемонию поминовения погибших в войне.





Колокола победы

Президент Франции вместе с высокими гостями на автомашинах и автобусах проделал путь по Елисейским полям к Триумфальной арке. Над площадью Шарля де Голлля и другими кварталами города прозвучали «колокола победы». В траурном перезвоне церковных колоколов участвовал кафедральный Собор парижской Богоматери.

Хор французской армии исполнил национальный гимн Франции — «Марсельезу». Президент Французской Республики отдал честь военным знаменам, обошел строй представителей родов войск французских вооруженных сил, приветствовал ветеранов. Были озвучены имена французских военных, погибших в этом году во время внешних военных операций. Прозвучал исполненный на военном горне траурный сигнал «Памяти павших», поле чего американский виолончелист китайского происхождения Йо Йо Ма исполнил печальную «Сарабанду» Иоганна Себастьяна Баха.

Вечный огонь

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к присутствующим с краткой речью о войне и мире, упомянув, в частности, и о знаменитых французах, втянутых в мировой конфликт. Среди названных им - и сын иммигранта из России Жозеф Кессель, ставший после войны популярным французским писателем и видным журналистом.





Макрон торжественно зажег огонь на могиле Неизвестного солдата под Триумфальной аркой. Французские лицеисты зачитали отрывки из писем солдат Первой мировой — француза Альфреда Румигьера, британца Чарльза Нэвилла, американца Чальза Нормингтона и немца Эриха Мария Ремарка, знаменитого писателя, служившего во время войны пехотинцем. Прозвучали также выдержки из писем гражданского населения. Все они были написаны непосредственно перед окончанием войны и проникнуты взволнованным ожиданием объявления долгожданного перемирия.

Песню о мирном человеческом сосуществовании исполнила знаменитая певица из Бенина Анжелика Киджо, посол доброй воли ЮНЕСКО. Прозвучало «Болеро» Мориса Равеля, исполненное Молодежным оркестром Европейского союза. Дирижировал этим знаменитым филармоническим коллективом, созданным еще в 1976 году, россиянин Василий Петренко.

Участники церемонии почтили память павших в войне минутой молчания. К Вечному огню были возложены венки. Многократно прозвучал военный сигнал — приказ о прекращении боевых действий. Он был исполнен четырьмя горнистами, стоявшими по углам внутренней площадки Триумфальной арки.

Главы государств и правительств, другие почетные гости отбыли от Триумфальной арки в Елисейский дворец, где будет дан официальный завтрак в их честь. Во второй половине дня политические лидеры соберутся в парижском выставочном центре «Ла Вилетт», где начнет свою работу Форум мира.