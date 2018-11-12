В Вашингтоне пройдет заседание комиссии стратегического партнерства США-Украина

Украина и США договорились о проведении заседания комиссии стратегического партнерства в Вашингтоне 16 ноября. Об этом журналистам в Париже сказал президент Украины Петр Порошенко, сообщает издание «Українськi Новини».

Порошенко сообщил, что 10 ноября провел короткую встречу с президентом США Дональдом Трампом, а министр иностранных дел Павел Климкин — с госсекретарем Майком Помпео.

«Договорились о проведении 16 ноября комиссии стратегического партнерства в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел. Комиссия была основана почти 10 лет назад, и сейчас настало время возобновить ее работу как символ того, что партнерство Украины и США носит действительно стратегический характер», — сказал президент.

Порошенко отметил, что во время мероприятий в Париже провел встречи с главами почти 30 стран.

По его словам, также состоялась трехсторонняя встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, на которой стороны обсудили «выборы» на оккупированном Донбассе, ввод миротворцев и освобождение политзаключенных.