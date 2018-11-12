В Украине нашли лагерь националистов для детей, где их учат стрелять — AP

Американские журналисты обнаружили в западной Украине лагерь националистов, где детей, в основном подростков, учат стрелять и убивать.

По данным агентства The Associated Press, большинство воспитанников лагеря, который был создан одной из радикальных националистических группировок Украины, являются подростками, но есть и дети не старше восьми лет.

Лагерь, скрытый на западе страны в лесу, имеет две цели: обучать детей защищать свою страну от русских и их сторонников и распространять националистическую идеологию.





«Мы никогда не нацеливаем оружие на людей», — цитирует агентство Юрия Черкашина, по кличке «Чернота», который является одним из «воспитателей» в лагере.

«Но мы не считаем людьми сепаратистов, маленьких зеленых человечков, оккупантов из Москвы. Поэтому мы можем и должны целиться в них», — сказал он.

По словам Черкашина, украинской молодежи нужно привить националистические идеи, чтобы она могла противодействовать России Владимира Путина, а также вызовам, которые «могут полностью уничтожить» европейскую цивилизацию.





Одним из таких вызовов является сообщество ЛГБТ.

Черкашин был участником боевых действий против поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины; он был ранен в бою, а затем стал руководителем «Сокола» — молодежным крылом партии «Свобода».

Между лекциями один из мальчиков сыграл на гитаре националистический марш, а на его инструменте красовалась наклейка с изображением белых бомб, которые падают на мечеть под девизом «Белая Европа — наша цель».





Жизнь в лагере «Свободы» нелегкая для многих детей, отметило издание.

Детей будили посреди ночи взрывами оглушающей гранаты. Выбегая из своих палаток, «солдатам» было сложно удержать в руках автоматы Ак-47, которые в некоторых случаях были почти такими же по размеру, как они сами. Они должны были носить тяжелые винтовки весь день, и одна из девочек упала в слезах от истощения.





18-летний Михаил — самый старший из участников — заявил, что обучение было необходимо.

«В любой момент в нашей стране что-то может пойти не так, и нужно быть готовым к этому», — сказал он. «Вот почему я пришел в этот лагерь, чтобы научиться защищать себя и своих близких».