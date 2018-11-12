США обнаружили с помощью спутников 16 ракетных баз в Северной Корее

Американские эксперты с помощью снимков со спутников обнаружили 16 ракетных баз в Северной Корее, о существовании которых до сих ничего не было известно. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times, которая ссылается на обнародованный вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (ЦСМИ) доклад.

«Совсем не похоже на то, что эти базы законсервированы, — заявил в интервью изданию глава отдела ЦСМИ, занимающегося Северной Кореей, Виктор Ча, который руководил группой экспертов, изучавших снимки. — Работы там продолжаются Определенно, эти базы — действующие». Данные базы расположены «в холмистой местности» по всей стране, и они «совершенно не похожи на те, которые находятся в США, России, Китае или Европе», указал, в свою очередь, соавтор анализа Джозеф Бермудес.

«Согласно докладу, на одной из этих баз есть семь тоннелей, которые способны вместить до 18 тягачей для транспортировки ракет. Каждая из них оснащается обычно одной боеголовкой», — пишет The New York Times. «Военные эксперты говорят, что Северная Корея, хотя и участвует в переговорах по денуклеаризации [Корейского полуострова], продолжает производить расщепляющиеся материалы, которые используются в ядерных боеголовках. Считается, что в распоряжении Северной Кореи находится примерно 40-60 ядерных боезарядов», — добавляет газета.

«Похоже, что они [Пхеньян] пытаются в максимальной степени нарастить свой военный потенциал. Любая ракета на этих базах способна нести ядерную боеголовку», — полагает Бермудес.

Американские эксперты «опасаются, что [президент Дональд] Трамп может заключить плохую сделку: они [Пхеньян] демонтируют один ракетный испытательный полигон и ликвидируют еще несколько объектов, а взамен получат мирное соглашение», замечает The New York Times.

Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи в Сингапуре 12 июня подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Но никаких сроков стороны не обговаривали, согласившись с тем, что это должно быть определено в ходе последующих переговоров. Трамп заявил 7 ноября на пресс-конференции в Белом доме, что его новый саммит с Ким Чен Ыном состоится ориентировочно в начале следующего года. «Мы довольны тем, как идут переговоры с КНДР, мы не торопимся», — подчеркнул он.