Число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 48

Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния достигло 48, сообщил журналистам шериф округа Бьютт в Калифорнии Кори Хони.

Пожары бушуют в 290 километрах к северо-востоку от Сан-Франциско, в городе Парадайс и его окрестностях.

В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого жительница штата пытается выехать в безопасные регионы, пробираясь через вспыхнувший пожар.

В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого жительница Калифорнии пытается выехать в безопасные регионы, пробираясь через вспыхнувший в штате пожар https://t.co/ASCTj4Pfe6 pic.twitter.com/mPmr36C0Rr — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) November 12, 2018

Дом шотландского актера Джерарда Батлера сгорел в результате пожара в американском штате Калифорния. Об этом он сообщил в воскресенье на своей странице в Instagram.

«Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации, — написал Батлер, сопроводив публикацию фотографией, на которой видно сгоревшую дотла постройку. — Ужасное время для Калифорнии. Как и всегда вдохновлен мужеством, силой духа и жертвенностью пожарных».

В свою очередь, канадский певец и гитарист Нил Янг сообщил на своем официальном сайте, что его дом в Калифорнии также сгорел. «Я потерял свой дом до пожара в Калифорнии, и теперь [потерял] еще один», — написал музыкант.

Американская исполнительница Майли Сайрус лишилась своего дома в Калифорнии из-за охвативших штат лесных пожаров. Об этом она сообщила в понедельник на своей странице в Twitter.

«Я чувствую себя полностью опустошенной из-за пожаров, охвативших мой район, — написала певица. — Мои питомцы и любовь всей моей жизни спасены, и это все, что имеет сейчас значение. Моего дома больше нет».

По информации телеканала CNN, своего дома в Калифорнии лишился также популярный американский певец Робин Тик, исполнитель песни Blurred Lines, номинированной на две премии Грэмми. Ранее сообщалось, что от стихии не удалось спасти владения канадского певца и гитариста Нила Янга и шотландского актера Джерарда Батлера.

Ранее сообщалось, что американские звезды шоу-бизнеса оказались среди тысяч людей, эвакуированных из-за вспыхнувшего в середине недели пожара в калифорнийском округе Вентура. Свои дома в Малибу покинули, в частности, телеведущая и модель Ким Кардашьян, певицы Леди Гага, Игги Азалия и Шер, а также режиссер Гильермо дель Торо.