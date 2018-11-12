7 палестинцев погибли в результате атаки израильской армии

Израильская армия атаковала сектор Газа, в результате погибли семь палестинцев, еще семь получили ранения. Об этом сообщил представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кудра.

По его словам, Минздрав мобилизовал все ресурсы для помощи раненым.

Как сообщается, в результате атаки погиб один из командиров палестинского движения ХАМАС.

По словам местных, израильские самолеты выпустили около 20 ракет по региону, где проводилась атака в секторе Газа.

Представитель израильской армии Авихай Адраи сообщил, что в ходе вооруженных столкновений погиб один израильский военнослужащий. По его словам, с территории сектора Газа по Израилю было выпущено 10 ракет. Две из них уничтожены израильской противоракетной обороной (ПРО).

Решение о блокаде Газы было принято Израилем в ответ на победу ХАМАС на парламентских выборах 2006 года в Палестине. Уровень безработицы в Газе составляет 44 процента. Более половины населения Газы живет за чертой бедности.

Электроэнергия подается в дома и на объекты лишь шесть часов в день, что привело к закрытию части предприятий в секторе Газа. Некоторые предприятия анклава вынуждены работать не в полную силу.