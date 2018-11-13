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Вкус еды нельзя запатентовать — Европейский суд

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
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Фото из архива

Суд высшей инстанции Европейского союза во вторник постановил, что вкус пищи не может быть защищен законом об авторском праве, поскольку суждения о вкусе слишком субъективны.

Европейский суд постановил, что до сих пор не была создана наука, которая помогла бы беспристрастно и точно идентифицировать вкусы.

Суд в Люксембурге рассмотрел дело о получении патента на вкус сырного соуса с зеленью Heksenkaas, или сыр ведьм, нидерландской компании Levola, которая хотела защитить свой продукт от подражателей.

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