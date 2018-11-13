Трамп высмеял Макрона и призвал «сделать Францию снова великой»

Президент США Дональд Трамп назвал проблемами президента Франции Эмманюэля Макрона его низкий рейтинг среди французов, а также высокий уровень безработицы в стране.

«Проблема состоит в том, что Эмманюэль [Макрон] страдает от очень низкого рейтинга одобрения во Франции — 26 процентов. А уровень безработицы в стране составляет почти 10 процентов. А он посвящает себя другим делам», — написал Трамп в Twitter.

Американский лидер назвал Францию самой националистической страной в мире: «Очень гордые люди, и это вполне обоснованно».

Проведя параллель со своим лозунгом во время избирательной кампании 2016 года, Трамп призвал «сделать Францию снова великой».

Ранее президент США обрушился с критикой на французского лидера в связи с его заявлением о создании в Евросоюзе собственной армии для защиты от Китая, России и США. Трамп намекнул, что, если бы не США, Франция покорена в обеих мировых войнах.

Также Трамп отметил неоправданно высокие пошлины на продажу американских вин во Франции.