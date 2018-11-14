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Второй тур выборов президента Грузии пройдет 28 ноября

РИА НОВОСТИ
ТБИЛИСИ
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Фото из архива

Центральная избирательная комиссия назначила дату проведения второго тура выборов президента Грузии, голосование пройдет 28 ноября.

«Принят проект постановления о проведении второго тура выборов президента 28 ноября», — заявила глава ЦИК Тамара Жвания на заседании Ценризбиркома.

За должность президента Грузии 28 октября боролись 25 кандидатов. Второй тур назначается в случае, если ни один из кандидатов в первом туре не набирает более 50% голосов. Согласно результатам обработки 100% бюллетеней, Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта», набирает 38,64% голосов, ее главный соперник от оппозиции Григол Вашадзе — 37,74%.

Согласно Избирательному кодексу Грузии, второй тур выборов назначается через две недели после официального объявления результатов первого тура. Окружные избирательные комиссии уже передали ЦИК итоговые протоколы результатов голосования в избирательных округах. Ранее в ЦИК сообщили, что получили от наблюдателей около 500 жалоб на выборах 28 октября.

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