Министр обороны Израиля Авигдор Либерман подал в отставку

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил в среду в ходе специального выступления для прессы, что уходит в отставку со своего поста.

«Да, я ухожу в отставку с поста министра обороны Израиля. С точки зрения безопасности, мы должны были завершить наши действия в секторе Газа. Тот удар, который мы нанесли по инфраструктуре террора в Газе, на мой взгляд, был недостаточным», — сказал он.

Оставшись недовольным перемирием, достигнутым между палестинскими группами сопротивления и Израилем в секторе Газа, Либерман назвал его «капитуляцией перед терроризмом».

«Если бы я остался на посту министра обороны, не знаю, как бы я смотрел в глаза жителей юга Израиля», — добавил он.

Либерман, возглавляющий партию русскоязычных израильтян «Наш дом — Израиль» (НДИ) заявил, что в последние месяцы Израиль «ведет совершенно неправильную политику». Он также высказался за скорейшее проведение досрочных парламентских выборов.