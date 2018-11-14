Насилие в отношении мусульман-рохинджа в Мьянме нельзя простить — вице-президент США

Насилие в отношении мусульман-рохинджа недопустимо, и ему нет оправданий. Об этом сказал вице-президент США Майк Пенс на встрече с госсоветником Мьянмы Аун Сан Су Чжи в Сингапуре, где проходит 33-й саммит АСЕАН.

Происходящее в юго-западном штате Ракхайн может объяснить только руководство Мьянмы, сказал вице-президент.

«Насилие и преследования со стороны военных и линчевателей, приведшие к бегству 700 тысяч рохинджа в Бангладеш, нельзя простить», — заявил Пенс.

По его словам, миллионы американцев также обеспокоены арестом и судом над корреспондентами агентства Reuters в Мьянме.

Атаки на мусульман в провинции Аракан на севере Мьянмы усилились 25 августа 2017 года и предпринимаются под предлогом «борьбы с вооруженными боевиками». Гуманитарная ситуация в регионе резко ухудшилась. Начиная с 1970-х годов, мусульмане-рохинджа в Мьянме подвергаются систематическим нападкам и этническим чисткам. 80 процентов мусульман Мьянмы, численность которых достигает двух миллионов, нашли убежище в соседних странах. По данным ООН, число жителей провинции Аракан, бежавших в Бангладеш, превысило 700 тысяч.

В конце августа Миссия ООН по сбору фактов о нарушениях прав человека в Мьянме опубликовала доклад, в котором пришли к выводу, что представители высших военных чинов должны быть привлечены к суду за геноцид в отношении мусульманской народности рохинджа в штате Ракхайн. Кроме того, в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) также рекомендовали Совету Безопасности ООН наложить индивидуальные санкции, включая запрет на путешествия и заморозку активов на тех, кто окажется в наибольшей степени ответственным за серьезные нарушения международного права.