Первый снег: в Киеве за день произошли 300 аварий

Около 300 ДТП уже произошли в Киеве, где в среду начался первый снегопад, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Facebook.



В среду с утра в Киеве пошел снег, на дорогах украинской столицы наблюдаются сильные заторы, многочисленные аварии. Около 300 единиц снегоуборочной техники работают на улицах Киева.







«По состоянию на 13 часов (14.00 мск) по спецлинии 102 поступило 294 обращения о ДТП в Киеве. Водители, призываем неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», — говорится в сообщении.



В связи с погодными условиями полиция советует гражданам воздержаться от поездок на большие расстояния и максимально ограничить время пребывания на улице.