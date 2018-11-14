Первый снег: в Киеве за день произошли 500 аварий

Около 500 ДТП уже произошли в Киеве, где в среду начался первый снегопад, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Facebook.



В среду с утра в Киеве пошел снег, на дорогах украинской столицы наблюдаются сильные заторы, многочисленные аварии. Около 300 единиц снегоуборочной техники работают на улицах Киева.







«По состоянию на 18 часов (на 19.00 мск) по спецлинии 102 поступило 498 обращений о ДТП в Киеве. Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными и осторожными. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения», — говорится в сообщении.



В связи с погодными условиями полиция советует гражданам воздержаться от поездок на большие расстояния и максимально ограничить время пребывания на улице.

Сейчас на улицах столицы работает 340 единиц техники. Чиновники уверяют, что коммунальщики будут убирать снег всю ночь и призывают «вдумчиво парковать автомобили».

По данным Укргидрометцентра, ночью 15 ноября в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях ожидается снег с дождем, на дорогах — гололедица.