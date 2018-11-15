Причиной смерти Хашкаджи стала передозировка наркотиками — генпрокурор

Причиной смерти журналиста Джамаля Хашкаджи стала передозировка наркотиками, его тело было расчленено и вывезено за пределы консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, заявил генеральный прокурор королевства Сауд аль-Муаджиб в четверг.

По его словам, прокуратура требует смертной казни для пяти подозреваемых в убийстве Хашкаджи.

Глава группы по возвращению Хашкаджи в Саудовскую Аравию приказал ликвидировать журналиста в случае провала операции, сказал он. Один из убийц Хашкаджи вывел из строя камеры видеонаблюдения в здании генконсульства.

Приказ о создании группы для убийства Хашкаджи отдал бывший заместитель главы разведки Саудовской Аравии, сказал аль-Муаджиб.

Генпрокурор также заявил, что бывший советник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани находится под следствием. Ему запрещено покидать территорию королевства.

Джамаль Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашкаджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

По этому делу задержаны 18 человек. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашкаджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Впоследствии генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашкаджи было преднамеренным. Он отметил, что прокуратура продолжает следственные мероприятия в свете информации, получаемой от совместной группы следователей королевства и Турции.