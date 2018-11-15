Путин сообщил, что побеседовал «на ногах» с вице-президентом США Пенсом

США готовятся к двусторонней встрече на высшем уровне на G20 в Аргентине, заявил президент России Владимир Путин журналистам, отметив, что получил такое подтверждение от американской стороны, побеседовав «на ногах» с вице-президентом США Майклом Пенсом.



«Сейчас вице-президент (США) говорил, что американская сторона тоже готовится к этой встрече. Посмотрим, что получится, нам действительно есть о чем поговорить», — сказал Путин.

В ходе короткой встречи удалось обсудить некоторые вопросы безопасности, развития экономики и региональные проблемы, заявил Путин на пресс-конференции по итогам встречи.

«Одна из ключевых проблем, безусловно, это — проблема стратегической стабильности, потому что мы должны понять, что будет с договором СНВ-3, мы должны понять, что будет происходить в рамках договора по ракетам средней и меньшей дальности, как здесь будут развиваться события», — сказал президент.

Он добавил, что на рабочем ланче в Париже 11 ноября была общая достаточно интенсивная дискуссия. «Нам с президентом Трампом (Дональдом) удалось поучаствовать в этой общей дискуссии, содержательно говорили и по вопросам безопасности, и по вопросам развития экономики, по региональным проблемам. Сейчас с вице-президентом мы затронули примерно то же самое», — отметил Путин.



Масштабные торжества по случаю столетия окончания Первой мировой войны с участием более 70 глав государств и правительств, руководителей международных организаций прошли в Париже в воскресенье. На «полях» мероприятий состоялось краткая беседа между Путиным и Трампом.