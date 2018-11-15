Три британских министра подали в отставку из-за Brexit

Британский министр по Brexit Доминик Рааб и министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара объявили о своей отставке в ответ на договоренности Великобритании и ЕС.

Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб сообщил в Twitter об уходе в отставку из-за несогласия по вопросу соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.

Ранее сообщалось, что британский министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара направил премьер-министру Терезе Мэй письмо об отставке.

«Сегодня я подал в отставку с поста министра по выходу Великобритании из Европейского союза. Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предложенные для нашего соглашения с ЕС», — написал Рааб в Twitter.

«Считаю, что предложенный режим регулирования границы с Северной Ирландией серьезно угрожает территориальной целостности Соединенного Королевства. Во-вторых, я не могу поддержать соглашение, в рамках которого у ЕС остается право вето на возможность выхода Британии из Евросоюза», — написал Рааб в Twitter.

В письме к Мэй Рааб отметил, что он не может «примирить условия соглашения с обещаниями, данными стране». «Это вопрос общественного доверия», — считает министр.

Министр труда и пенсий Великобритании Эстер Макви также подала в отставку из-за несогласия с договоренностью Великобритании и ЕС.

«Соглашение является неуважением к итогам референдума о Brexit», — написала Макви в своем Twitter.

Британское правительство в среду вечером утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, о чем сообщила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй. Еврокомиссия также в среду вечером обнародовала проект соглашения об упорядоченном выходе Британии из Евросоюза, который охватывает все ключевые аспекты этого процесса: переходный период, финансовое урегулирование, права граждан, а также включает протоколы по Ирландии, Гибралтару и Кипру. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.