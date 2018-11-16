Погребальный намаз по убитому журналисту Хашкаджи прошел по всему миру

Верующие в пятницу совершили погребальный намаз по саудовскому журналисту Джамалю Хашкаджи в Стамбуле, Анкаре, Мекке, Лондоне, Париже, Вашингтоне, Исламабаде, Джакарте.

Поминальный намаз после пятничного намаза совершили также многие журналисты, друзья Хашкаджи, прибывшие в Стамбул из-за рубежа.

Советник председателя правящей Партии и справедливости развития Турции Ясин Актай написал в Twitter, что, помимо мечети Фатих, после пятничного намаза погребальный намаз по Хашкаджи совершен в мечети Коджатепе в Анкаре и мечетях других провинций Турции.

Глава Турецко-арабской ассоциации медиа-организаций (TAM) Туран Кышлакчы написал в Twitter, что, помимо Стамбула, верующие совершили намаз по Хашкаджи в Мекке, Лондоне, Париже, Вашингтоне, Исламабаде, Джакарте, Рабате, Тунисе, Кувейте и других городах мира.

Известный саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит второго октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства.

Хашкаджи задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии. После убийства тело Хашкаджи было расчленено и уничтожено. Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашкаджи и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.