В Атлантическом океане нашли затонувшую год назад аргентинскую подлодку «Сан-Хуан»

Американская компания Ocean Infinity смогла установить местонахождение исчезнувшей в 2017 году аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан», сообщили ВМС Аргентины в Twitter.



«Минобороны и ВМС Аргентины сообщают, что после обследования пункта номер 24, обнаруженного компанией Ocean Infinity с помощью дистанционно управляемого аппарата на глубине 800 метров, было установлено местонахождение подводной лодки «Сан-Хуан», — говорится в сообщении.



Американская компания Ocean Infinity специализируется на различных технологиях проведения подводных работ.



Подлодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением «Сан-Хуана».



Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки «Сан-Хуан» прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.