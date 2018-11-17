Глава МИД Чавушоглу проведет переговоры по Сирии в Вашингтоне

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отправится с официальным визитом в США 19-20 ноября, сообщило министерство иностранных дел в субботу.

В соответствии с сообщением, Чавушоглу примет участие в 8-м форуме Альянса цивилизаций ООН, который пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Министр также посетит консульство Турции в Нью-Йорке, где встретится с турецкими гражданами.

После этого Чавушоглу отправится в Вашингтон, где проведет двусторонние встречи по текущей ситуации в Сирии, говорится в сообщении МИД.

Логистическая и военная поддержка США альянса «Сирийских демократических сил» (SDF), костяк которых составляют террористы сирийского филиала террористической группы PKK — «Отрядов народной самообороны» (YPG) уже давно является предметом напряженных споров между Анкарой и Вашингтоном.

США объясняют отношения с YPG потребностью в борьбе против ДАЕШ на земле, в то время как Турция настаивает на том, что США следует искать помощи у своих союзников по НАТО.

Ранее министр национальной обороны Хулуси Акар на встрече с американскими сенаторами в канадском Галифаксе заявил, что Турция ожидает, что Вашингтон выполнит свое обещание и прекратит сотрудничество с террористами YPG.