Женщина погибла во Франции на протестах против роста цен на бензин

Один человек погиб утром в субботу под колесами автомобиля в департаменте Изер на юго-востоке Франции в ходе протестов против повышения цен на бензин.

Как сообщает телеканал BFMTV, инцидент произошел в местечке Пон-де-Бовуазен.

«Мать везла свою маленькую дочку к врачу. Женщина запаниковала из-за перекрытий (дорог, устроенных протестующими) и въехала в толпу манифестантов. Она смертельно ранила человека в возрасте около 50 лет», — передает телеканал.

По информации газеты Parisien, женщина пыталась проехать сквозь толпу протестующих, однако они не пропустили ее и стали колотить по капоту ее машины. Запаниковав, она въехала в людей. «В состоянии шока женщина помещена под стражу», — отмечает издание.

Масштабные акции протеста общим числом в полторы тысячи запланированы в субботу на всей территории страны. Согласованы из них всего около сотни. Протестное движение получило название «желтые жилеты» - по обязательному атрибуту французских водителей, желтой светоотражающей накидке.