ЦРУ считает наследного принца Саудовской Аравии вероятным заказчиком убийства Хашкаджи — WP

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.



По данным газеты, спецслужбы пришли к таким выводам, изучив ряд различных источников данных, в том числе звонок Хашукджи, сделанный послом королевства в США братом наследного принца Халидом бин Салманом.



Джамаль Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашкаджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.



Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашкаджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.