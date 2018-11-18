Саммит АТЭС впервые завершился без декларации лидеров

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) завершился нетрадиционно: выступая на итоговой пресс-конференции, его председатель не объявил о принятии обычной совместной декларации лидеров, а зачитал собственное обращение. При этом он пообещал, что позже будет опубликовано письменное заявление, но что это будет за документ — неясно.



Каждый предыдущий саммит АТЭС, начиная с самого первого в 1993 году, завершала декларация лидеров. Все они опубликованы на сайте организации.



Однако составление декларации по итогам саммита-2018 столкнулось со сложностями, так что организаторам даже пришлось задержать финальную пресс-конференцию, объяснил РИА Новости источник в одной из делегаций. Что это были за сложности, он не уточнил, но саммит проходил на фоне торговой войны между Китаем и США - крупнейшими экономиками мира, а ряд западных СМИ сообщал о трениях с китайской делегацией при составлении итогового документа.



«Лидеры согласились, что вместо традиционной декларации лидеров они оставят это в руках Папуа — Новой Гвинеи как председателя, которая выпустит заявление от имени всех членов», — заявил китайский дипломат Чжан Сяолун, которого цитирует агентство Франс Пресс. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, премьер Канады Джастин Трюдо заявил журналистам, что лидеры не смогли согласовать декларацию из-за разногласий по вопросам торговли.



Вышедший на итоговую пресс-конференцию Питер О'Нил, председательствующий на саммите премьер Папуа — Новой Гвинеи, поблагодарил лидеров за участие и заявил, что между экономиками АТЭС есть трения, но их стараются преодолеть.



«Лидеры АТЭС признали, что существуют вызовы. Они признали, что существуют трения в вопросе торговли товарами и услугами… Но лидеры АТЭС концентрируют на усилиях по снижению неравенства, на обеспечении экономической диверсификации. И сотрудничают ради снижения торговых барьеров — во имя роста», — сказал премьер.



Страны АТЭС привержены достижению Богорских целей, добавил он. Богорские цели — программный документ, принятый лидерами АТЭС в 1994 году на саммите в Богоре (Индонезия), он ставит задачу выстраивания в регионе «свободной и открытой торгово-инвестицонной деятельности» к 2020 году.



«Позже мы выпустим заявление», — сказал О'Нил, завершая свою пресс-конференцию. Будет ли это заявление от имени председателя или всех участников саммита и чем оно будет отличаться от привычной декларации лидеров, он не пояснил.



При этом источник в одной из делегаций сообщил РИА Новости, что участники саммита приняли итоговый документ, лишь исключив из него спорные вопросы — а сформулировать позицию по ним оставили О'Ниллу. «Приняли декларацию за минусом спорных пунктов — Богорские цели, ВТО, торговые практики. По ним — заявление председателя», — сказал источник.