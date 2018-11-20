1 погиб, 44 пострадали при сходе с рельсов поезда в Каталонии

Один человек погиб, более сорока ранены в результате железнодорожной катастрофы в Каталонии (Испания), сообщило управление гражданской обороны Каталонии в Twitter.



Утром во вторник в районе муниципалитета Вакариссес, расположенного в 40 километрах от Барселоны, между городами Тарраса и Манреса, сошел с рельсов поезд пригородного сообщения. Причиной стал оползень, вызванный проливными дождями, которые в последние дни шли в Каталонии.



Всего в вагонах находился 131 человек. Один человек погиб, 3 человека получили ранения средней степени тяжести, 41 — легкие. 86 человек не пострадали, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям в Twitter.



Советник внутренних дел каталонского женералитета Микель Бук направился в район ЧП.