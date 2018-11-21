Глава МИД Испании обвинил каталонского депутата в плевке

Скандал разразился в среду на заседании нижней палаты испанского парламента — один из депутатов от партии «Левые республиканцы Каталонии» назвал министра иностранных дел, социалиста и ветерана испанской политики Жозепа Борреля фашистом, а второй член этой фракции, как утверждает министр, в него плюнул.



Скандал спровоцировал представитель левых каталонских республиканцев Габриэль Руфиан, известный своим крайне вызывающим поведением и резкими, за гранью приличия, высказываниями. На этот раз он назвал главу МИД, 71-летнего Жозепа Борреля, работавшего в правительстве еще в начале 80-х годов, «самым недостойным министром в истории испанской демократии», «хулиганом», «фашистом» и «расистом».



Сделав депутату три предупреждения, спикер парламента Ана Пастор в итоге удалила Руфиана из зала. Вместе с ним заседание покинули остальные депутаты от «Левых республиканцев Каталонии». Однако на выходе один из них — Жорди Сальвадор — повернул голову к министру, и, как утверждает Боррель, плюнул в него. Из видеозаписи не понятно, что именно произошло между каталонским депутатом и главой МИД.



«Думаю, что зал заседания — место, где аргументы приводятся при помощи слов, а не где плюют в депутатов», — заявил на заседании Боррель.



Позже он пояснил произошедшее журналистам. «Он повернулся и плюнул в меня», — сказал министр. «Такие вещи не должны происходить. Я был председателем Европейского парламента. Честно говоря, там бы не прощали подобное поведение. Думаю, что председатель парламента повела себя очень хорошо, сказав то, что она сказала», — добавил Боррель. Он призвал отказаться от выражений типа «путчисты» и «фашисты» на заседаниях парламента. «Конечно, можно критиковать, можно говорить что угодно, приводя политические аргументы. Но постоянные оскорбления как постоянный аргумент надо вычеркнуть из парламента. Нам платят за то, что мы ведем дебаты», — сказал Боррель.



Фракция «Левых республиканцев Каталонии» обвинения Борреля в плевке опровергает. «Я бы никогда ни в кого не плюнул», — заявил Сальвадор. Лидер фракции Жоан Тарда заявил, что слова Борреля — «ложь, и он это знает». Кроме того, он добавил, что «левые республиканцы» продолжат называть «фашистами» тех, кто называет своих политических оппонентов «путчистами». «Нельзя обвинять демократическую партию в перевороте без каких-либо доказательств», — добавил Тарда, возглавляющий фракцию, выступающую за независимость Каталонии от Испании.



Президиум парламента проведет расследование, и, если обвинения подтвердятся, к Сальвадору будут применены санкции.



В конце заседания Пастор обратилась к депутатам с эмоциональной речью, в которой призвала прекратить взаимные оскорбления в конгрессе депутатов. «Это дом слова. Но слово нельзя использовать для оскорблений. И поэтому, как и раньше, мы исключим слова «фашист» и «путчист» из протокола заседания. Потому что эти протоколы будут читать не завтра, а через сто лет. А наше поколение, возможно, должно представлять лучшее в истории Испании после 40 лет демократии», — сказала она.