Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян избран новым главой Интерпола

Исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Чон Ян избран новым главой Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Об этом организация сообщила в среду на своей официальной странице в Twitter.

«Ким Чон Ян из Республики Корея избран президентом Интерпола на двухлетний срок», — говорится в сообщении. Выборы состоялись на 87-й Генеральной ассамблее Интерпола в Дубае.

«Наш мир переживает беспрецедентные изменения, представляющие большие вызовы общественной безопасности. Чтобы справиться с ними, нам нужно ясное видение: мы должны построить мост в будущее», — заявил Ким Чон Ян, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Кроме него на этот пост претендовал генерал-майор министерства внутренних дел России Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе.

США, Великобритания и европейские страны выступили против кандидатуры Прокопчука, считая, что Москва может злоупотребить «красным бюллетенем» Интерпола, чтобы заставить замолчать своих политических оппонентов за рубежом.

Новым вице-президентом Интерпола от Америк был избран глава федеральной полиции Аргентины Нестор Ронкалья. Его мандат продлится 3 года.

С октября Ким Чон Ян исполнял обязанности главы Интерпола в связи с отставкой его прежнего президента Мэн Хунвэя. 29 сентября тот отправился в Китай, где был задержан по подозрению в коррупции.

Ким Чон Ян родился 30 октября 1961 году в городе Чханвон, административном центре провинции Кёнсан-Намдо. Окончил частный Университет Корё в Сеуле, а также Высшую школу госуправления Сеульского национального университета и Высшую школу полиции университета Тонгук в Сеуле. В 2014-2015 годах возглавлял отделение Национального агентства полиции в провинции Кёнгидо, а в 2015 году стал старшим вице-президентом Интерпола.