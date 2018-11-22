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ЕС и Великобритания согласовали декларацию о отношениях после Brexit

ТАСС
БРЮССЕЛЬ
Опубликовано
Фото: Reuters

Европейский союз и Великобритания согласовали политическую декларацию по будущим отношениям между сторонами после выхода королевства из состава сообщества (Brexit). Об этом заявил в четверг в Брюсселе глава Евросовета Дональд Туск.

«Президент Еврокомиссии [Жан-Клод Юнкер] проинформировал меня, что она согласована на политическом уровне переговорщиками и должна быть теперь утверждена лидерами [стран-членов ЕС на саммите 25 ноября]», — сказал он.

По словам Туска, он направил в четверг согласованный проект политической декларации лидерам всех 27 государств Евросоюза в преддверии намеченной на воскресенье экстренной встречи.

14 ноября британский кабинет министров согласовал проект соглашения по условиям Brexit, который теперь должен быть одобрен вместе с политической декларацией на саммите ЕС 25 ноября. Для того, чтобы сделка вступила в силу, она должна быть затем одобрена как Европарламентом, так и британскими законодателями.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9 процента против 48,1 процента одержали противники евроинтеграции. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

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