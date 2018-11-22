Пизанская башня выпрямилась на 4 сантиметра

Пизанская башня за минувшие 25 лет выпрямилась на четыре сантиметра, и угол ее наклона продолжает сокращаться, заявила РИА Новости представитель комплекса памятников на центральной пизанской площади Чудес Матильде Меуччи.



«За то время, пока башня была закрыта c 1993 по 2001 годы, и за последующие годы мы провели ряд работ, которые позволили выпрямить ее на четыре сантиметра», — сказала она.



По ее словам, к укреплению фундамента пришлось прибегнуть из-за увеличения наклона и опасности падения самой узнаваемой постройки итальянского города.



«Сейчас ее наклон составляет 46 сантиметров и можно сказать, что процесс выпрямления медленно продолжается, несмотря на то, что само укрепление завершилось, и башню открыли в 2001 году» , — отметила Меуччи.



«У нас есть группа исследователей, которая наблюдает за состоянием башни. По итогам 20 лет их работы они установили, что башня становится все более устойчивой», — рассказала представитель объединения исторических зданий.