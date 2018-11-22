8,6 миллиона детей не имеют доступа к питьевой воде в Йемене — UNICEF

Более 8,6 миллиона детей в Йемене не имеют доступа к питьевой воде, говорится в сообщении, размещенном в микроблоге йеменского офиса Детского фонда ООН (UNICEF) в Twitter.

Из-за антисанитарии растет риск заряжения детей холерой.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник заявила, что 80 процентов детей в Йемене нуждаются в гуманитарной помощи.

Ранее UNICEF сообщил, что из-за болезней в Йемене каждые 10 минут умирает один ребенок.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы-хуситы и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салеха, а с другой — правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.

Из-за продолжающегося вооруженного конфликта в Йемене около трех миллионов человек стали вынужденными переселенцами и не имеют доступа к питьевой воде и средствам гигиены.

Министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что в начале декабря в Швеции пройдут переговоры сторон конфликта в Йемене.



«Очень рано в декабре в Швеции мы увидим сторону повстанцев-хуситов и признанное ООН правительство», — заявил Мэттис журналистам.



Он также отметил, что Саудовская Аравия и ОАЭ прекратили наступательные операции в районе йеменского города Ходейда.



Ранее спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс сообщал, что стороны конфликта должны в скором времени встретиться в Швеции для переговоров. Власти Йемена согласились на участие в этих консультациях, но призвали спецпосланника ООН оказать давление на повстанцев-хуситов, чтобы те прибыли без предварительных условий. В сентябре консультации в Женеве сорвались, так как на них не смогли приехать хуситы.