Пассажиру Air Moldova не дали «выйти» из самолета на высоте 10 тысяч метров

Пассажир рейса «Москва-Кишинев» пытался открыть дверь самолета на высоте 10 тысяч метров, чтобы покинуть его, но был остановлен и связан, в аэропорту его забрала полиция, рассказал депутат-социалист Григорий Новак.



Инцидент произошел на борту самолета компании Air Moldova в четверг вечером, тем же рейсом летели девять молдавских депутатов, которые стали очевидцами.



«Мы были на высоте 10 тысяч метров. Ко мне подошла стюардесса и попросила о помощи. Она сказала, что один из пассажиров хочет открыть дверь и выпрыгнуть из самолёта. Я пошёл за ней, отодвинул его от двери, начал его успокаивать так, чтобы не вызвать панику на борту», — рассказал Новак в комментарии изданию «Аргументы и факты Молдова».



По его словам, пассажир то и дело резко бросался к двери и пытался ее открыть. Новаку вместе с коллегами депутатами пришлось связать мужчину, чтобы он не подвергал опасности остальных участников полета.



«Мы сидели с ним рядом, пока самолёт не приземлился. Потом его забрали сотрудники полиции», — добавил социалист.



Президент Игорь Додон прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook, написав «молодцы, коллеги».



Компания Air Moldova пока ситуацию никак не комментирует.