Украина и Россия обвинили друг друга в нарушении норм международного права

Украина и Россия обвинили друг друга в нарушении норм международного морского права в воскресенье после инцидента в Черном море неподалеку от аннексированного РФ украинского Крыма.

По данным Военно-морских сил Украины, три корабля, малые бронированные артиллерийские катера ВМС ВС Украины «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», направляются из одесского порта в порт Мариуполя.

Россия обвинила украинские судна, которые плывут в обход Крыма, в пересечении государственной границы, после чего пограничные корабли РФ совершили агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины.

Российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также утрачен спасательный плотик.

ВМС Украины заявили, что группа кораблей «продолжает переход в порт Мариуполь, несмотря на противодействие РФ, соблюдая нормы международного морского права».

По данным пресс-службы ВМС Украины, о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Россия опровергла эти данные, заявив, что не получала этой информации.

Позже в субботу ФСБ России заявило о выдвижении из украинского порта Бердянск двух бронированных артиллерийских судов класса Гюрза. Они также напрвляются к Керченскому проливу.

ВМС Украины сообщили на своей странице в Facebook, что Россия привлекла ударные вертолеты Вооруженных Сил к сопровождению украинских судов.





Россия физически перекрыла проход под мостом над Керченским проливом с помощью крупного танкера, движение закрыто в обе стороны.