Верховная Рада одобрила введение военного положения в отдельных областях Украины

Верховная рада Украины одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны сроком на 30 дней после инцидента в Керченском проливе, таким образом теперь он вступает в силу. За это решение проголосовали 276 парламентариев.

«Мы приняли решение», — сказал после голосования спикер Рады Андрей Парубий.



«В соответствии с пунктом седьмым части первой статьи 85, части пятой статьи 103 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года», — говорится в тексте решения, опубликованном на сайте Рады.



Согласно решению, постановление вступает в силу со дня его принятия.

Ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении в стране военного положения до 25 января 2019 года.

«Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рекомендовал мне сегодня ввести военное положение на 60 дней… Я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней», — сказал Порошенко во время обращения, трансляцию вели украинские телеканалы.



По его словам, такой срок определен для того, чтобы «военное положение не накладывалось на начало избирательной кампании».



Службе безопасности Украины (СБУ) поручено принять безотлагательные меры по усилению контрразведывательного, антитеррористического и контрдиверсионного режима, информационной безопасности.

Ранее пограничная служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержала в Черном море корабли Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», предварительно открыв по ним огонь на поражение и ранив шесть украинских военнослужащих.

Объясняя свои действия, Россия обвинила украинские судна в нарушении ее государственной границы.

Задержанные корабли ВМС Украины доставлены в порт Керчи, сообщили в ФСБ.