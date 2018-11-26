Глава МИД Германии назвал блокаду Азовского моря Россией «неприемлемой»

Украина и Россия обвинили друг друга в нарушении норм международного права

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас осудил российскую блокаду в Азовском море. Об этом МИД ФРГ сообщил на своей странице в Twitter.

«Развитие ситуации вызывает обеспокоенность. Российская блокада прохода в Азовское море — неприемлема. Важно, чтобы эта блокада была снята», — заявил Маас.

Он также призвал обе стороны к деэскалации в регионе.

Ранее, пограничная служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержала в Черном море корабли Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», предварительно открыв по ним огонь на поражение и ранив шесть украинских военнослужащих.

Объясняя свои действия, Россия обвинила украинские судна в нарушении ее государственной границы.

Задержанные корабли ВМС Украины доставлены в порт Керчи, сообщили в ФСБ.