Комиссия НАТО-Украина соберется по ситуации в Азовском море

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по просьбе президента Украины Петра Порошенко в понедельник созовет в Брюсселе внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина на уровне послов для обсуждения ситуации в Азовском море и Керченском проливе, сообщила пресс-служба альянса.



«Генеральный секретарь НАТО и президент Украины Петр Порошенко сегодня утром обсудили по телефону события в Азовском море и Керченском проливе, в том числе вчерашние события с участием российских и украинских кораблей», — говорится в сообщении.



«По просьбе президента Порошенко генеральный секретарь согласился созвать сегодня днем в Брюсселе внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина на уровне послов для обсуждения текущей ситуации», — отмечается в нем.

Ранее пограничная служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержала в Черном море корабли Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», предварительно открыв по ним огонь на поражение и ранив шесть украинских военнослужащих.

Объясняя свои действия, Россия обвинила украинские судна в нарушении ее государственной границы.

Задержанные корабли ВМС Украины доставлены в порт Керчи, сообщили в ФСБ.