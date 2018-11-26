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Комиссия НАТО-Украина соберется по ситуации в Азовском море

РИА НОВОСТИ
БРЮССЕЛЬ
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Комиссия НАТО-Украина соберется по ситуации в Азовском море
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг по просьбе президента Украины Петра Порошенко в понедельник созовет в Брюсселе внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина на уровне послов для обсуждения ситуации в Азовском море и Керченском проливе, сообщила пресс-служба альянса.

«Генеральный секретарь НАТО и президент Украины Петр Порошенко сегодня утром обсудили по телефону события в Азовском море и Керченском проливе, в том числе вчерашние события с участием российских и украинских кораблей», — говорится в сообщении.

«По просьбе президента Порошенко генеральный секретарь согласился созвать сегодня днем в Брюсселе внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина на уровне послов для обсуждения текущей ситуации», — отмечается в нем.

Ранее пограничная служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержала в Черном море корабли Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», предварительно открыв по ним огонь на поражение и ранив шесть украинских военнослужащих.

Объясняя свои действия, Россия обвинила украинские судна в нарушении ее государственной границы.

Задержанные корабли ВМС Украины доставлены в порт Керчи, сообщили в ФСБ.

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