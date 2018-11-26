Порошенко предлагает парламенту Украины ввести военное положение до 25 января

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении в стране военного положения до 25 января 2019 года. Об этом во вторник сообщается на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине», — сказано в документе.

Также сообщается, что военное положение d Украине будет действовать с 14.00 (по киевскому времени) 26 ноября 2018 года по 14.00 25 января 2019 года.

Военное положение вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады.



Службе безопасности Украины (СБУ) поручено принять безотлагательные меры по усилению контрразведывательного, антитеррористического и контрдиверсионного режима, информационной безопасности.

Ранее пограничная служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержала в Черном море корабли Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», предварительно открыв по ним огонь на поражение и ранив шесть украинских военнослужащих.

Объясняя свои действия, Россия обвинила украинские судна в нарушении ее государственной границы.

Задержанные корабли ВМС Украины доставлены в порт Керчи, сообщили в ФСБ.