Россия захватила корабли ВМС Украины, Киев хочет ввести военное положение

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в понедельник принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток, решение еще должна утвердить Верховная рада.

Решение было принято после того, как пограничная служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержала в Черном море корабли Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», предварительно открыв по ним огонь на поражение и ранив шесть украинских военнослужащих.

Объясняя свои действия, Россия обвинила украинские судна в нарушении ее государственной границы.

Задержанные корабли ВМС Украины доставляются в порт Керчи, сообщили в ФСБ.

Пресс-служба Министерства обороны Украины в понедельник сообщила, что соединения и части Вооруженных сил Украины по решению начальника Генерального штаба приведены в состояние боевой готовности «полная».

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что созывает на 16.00 по киевскому времени внеочередное заседание парламента в понедельник, на котором депутаты рассмотрят решение СНБО.

НАТО внимательно отслеживает события вокруг Азовского моря и Керченского пролива, находится в контакте с властями Украины, призывает проявлять сдержанность, заявила в воскресенье представитель альянса Оана Лунгеску.



«НАТО в полной мере поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая права навигации в ее территориальных водах. Мы призываем РФ обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море в соответствии с международным правом», — указывается в нем.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что утром в понедельник проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО из-за ситуации в Азовском море и планов Киева ввести военное положение в стране.



«Обращаемся ко всей проукраинской мировой коалиции: мы должны объединить усилия. Завтра утром я запросил переговоры с генеральным секретарем Организации североатлантического альянса, господином Йенсом Столтенбергом — эти переговоры будут проведены, уже подтверждено, завтра пройдут консультации с лидерами других государств», — сказал Порошенко.