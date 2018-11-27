В Тунисе протестуют против визита наследного принца Саудовской Аравии

Акция протеста против намеченного на вторник визита в Тунис наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда началась в центре столицы республики.

По его информации, демонстранты вышли на одну из центральных улиц города — проспект Хабиба Бургибы. Протестующие высказывались против участия Саудовской Аравии в йеменском конфликте и выражали недовольство расследованием убийства известного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

В рамках начавшегося 22 ноября регионального турне бен Сальман побывал с визитами в ОАЭ и Бахрейне. Во вторник вечером он отправится в Тунис из Египта. Кронпринц станет первым из саудовской королевской семьи, посетившим эту страну после революции 2011 года. После этого в Аргентине он примет участие в саммите G-20.

В понедельник общественные организации Туниса призвали к проведению демонстраций по случаю его визита. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с момента вторжения коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, в противостоянии между правительственными силами и мятежниками-хуситами в Йемене весной 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей.

По утверждению ряда западных и турецких СМИ, наследник саудовского престола мог быть причастен к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи, известного критическими статьями о политике Саудовской Аравии. В Эр-Рияде эти версии категорически отвергают. Ранее министр иностранных дел Туниса Хмайес Жинауи осудил убийство Хашкаджи, однако отметил, что «этот инцидент не должен использоваться для дестабилизации [саудовского] королевства».