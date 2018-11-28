В Грузии начался второй тур президентских выборов

Более 3,6 тысячи избирательных участков открылись в среду в Грузии для голосования во втором туре выборов президента. Избиратели проголосуют за одного из двух кандидатов — поддерживаемую правящей партией «Грузинская мечта» Саломе Зурабишвили и представителя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григола Вашадзе.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анна Микеладзе, «все избирательные участки в Грузии открылись своевременно, идет голосование».

По данным ЦИК Грузии, из 3.703 избирательных участков 55 находятся за рубежом. Число избирателей превышает 3,5 миллиона. Участки на территории Грузии закроются в 20:00 по местному времени, при этом граждане страны, находящиеся за границей, смогут проголосовать до 00:00 по местному времени. 28 ноября в Грузии объявлено выходным днем.

Микеладзе также призывала граждан к активности в ходе голосования во втором туре президентских выборов.



«Напомню, что сегодня нерабочий день. Мы призываем всех граждан к активности и голосованию. Голос каждого из вас очень важен», — заявила она на брифинге.



Она призвала всех участников выборов обеспечить проведение избирательного процесса в мирной и стабильной обстановке.

В первом туре 28 октября Зурабишвили набрала 38,64 процента голосов, а Вашадзе — 37,74 процента. В соответствии с изменениями в конституции, это последние прямые выборы президента Грузии.